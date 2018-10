Dat kan groter: 5 trucjes voor een ruimtelijker huis

Heb jij weinig ruimte in je huis? Zo tover je in een handomdraai je stulpje om naar een ruimte die stukken groter lijkt.

Lichtinval

Kijk naar wat het daglicht kan blokkeren: neemt een boom voor het huis veel licht weg, of staat de vensterbank misschien overvol? Met veel daglicht ziet alles er ruimtelijker uit. Het kan daarom ook helpen om voor lichtere gordijnen te kiezen.

Van de vloer

Kies voor een ruimtelijker huis met meubels op slanke pootjes om de vloer zo veel mogelijk vrij te houden. Dat stofzuigt ook nog eens prettiger!

Verf het plafond

Een fris kleurtje doet wonderen. Kies voor een kleur die iets lichter is dan de kleur op de muren. Daardoor lijkt het plafond hoger. Een paar tinten is al genoeg.

Door XL-spiegels op te hangen, lijkt de ruimte dubbel zo groot. Deze truc werkt trouwens ook bij een kleine tuin!

Houdt het schoon

Een bekruimeld aanrecht of vieze ramen doen weinig goeds voor de sfeer en het gevoel van frisheid in je huis. Een ruimtelijk huis is een schoon huis.

