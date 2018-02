Wijkagenten waarschuwen: 'Ruiten niet goed gekrabd? Dat is een fikse boete'

Het vriest ’s nachts en dat betekent autoruiten krabben in de ochtend. In deze koude dagen controleren wijkagenten extra of de autoruiten wel ijsvrij zijn. Zo niet? Dan kun je een fikse boete verwachten. “Het is levensgevaarlijk om de weg op te gaan terwijl het zicht slecht is. Ik heb net nog een boete uitgedeeld en die is niet mis: 230 euro,” zegt wijkagent Peter Withag uit Tubbergen tegen RTL Nieuws. Die boete geeft hij niet om te pesten. “Het is gewoon levensgevaarlijk om te gaan rijden als je geen goed zicht hebt.”

Van levensbelang

De wijkagent controleert deze dagen extra op de ramen. “Automobilisten moeten met deze kou hun verantwoordelijkheid nemen. Goed zicht is van levensbelang als je autorijdt. Denk aan die schoolgaande kinderen. Je moet er niet aan denken als je er één over het hoofd ziet.”

Strenge controle

Meerdere politieteams waarschuwen op sociale media dat goed krabben belangrijk is en dat er streng wordt gecontroleerd. De regels zijn als volgt: zorg dat de voorruit en de twee zijruiten helemaal schoon zijn. Inclusief de twee spiegels. “Dat moet grondig gebeuren. De ruiten moeten helemaal ijsvrij zijn. Als je daar niet aan voldoet, kunnen we boetes uitschrijven.”

Exclusief administratiekosten

Volgens wijkagent Peter gebeurt dat ook daadwerkelijk. “Ik heb net nog een man bekeurd die met slecht zicht de weg op was gegaan. Hij moet 230 euro betalen, exclusief administratiekosten.”

Harde les

De automobilist baalde flink. “Hij zei dat hij maar een klein stukje hoefde te rijden en dat zijn motor de ramen wel ijsvrij zouden maken. Die smoes horen we vaker, maar daarmee gaan we niet akkoord. Hij zou het zichzelf nooit vergeven als hij een ongeluk zou veroorzaken omdat hij slecht zicht had. Een boete is een harde les, maar hij begreep het wel.”

Maak uw autoruiten ijsvrij. Deze bestuurder kreeg een bekeuring. Ik vind dat hij onvoldoende zicht heeft. pic.twitter.com/PnIb6eqiTJ — Peter Withag (@Peter_Withag) 6 februari 2018

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock