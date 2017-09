8x zo creëer je meer rust in je slaapkamer

Heb je moeite om in slaap te komen? Of word je ’s nachts vaak wakker? Een rustgevende slaapkamer kan je nachtrust ten goede komen. Met deze 8 tips krijg je dat voor elkaar.

1. Lege kamer, leeg hoofd

Kleding over de stoel, boeken naast het bed, schoenen op de grond… Hoe rommeliger je kamer, hoe groter de kans dat het niet écht lukt om te ontspannen. Investeer in een goede kledingkast en een nachtkastje met laatjes, zodat je alles achter gesloten deuren hebt.

2. Verwijder alles wat met werk te maken heeft uit je kamer

Veel mensen hebben een bureau op hun kamer staan, maar wie volledig tot rust wil komen kan daar beter een ander plekje voor zoeken. Door letterlijk naast je werk te slapen, is de kans groot dat je hier in gedachte mee bezig bent. Niet erg rustgevend…

3. Dim de lichten

En niet alleen je nachtlampje en je televisie, ook je smartphone. Felle lichten vertellen je biologische klok dat het tijd is om wakker te worden, terwijl het nog helemaal niet zo laat is. Bovendien is de verleiding om je telefoon nog even te pakken groot wanneer-ie op je nachtkastje ligt.

4. Houd je hoofd koel

Uit onderzoek is gebleken dat we het lekkerst slapen bij een temperatuur van 18 graden.

5. Investeer in goede lakens

En koop meerdere setjes, zodat je regelmatig je bed kunt verschonen. Hoe vaak je dat zou moeten doen, lees je hier.

6. Ssssst!

Als we slapen, nemen we nog steeds achtergrondgeluid waar. Wie ’s nachts muziek aan heeft staan, slaapt waarschijnlijk onrustiger. Maar een (rustig!) muziekje heeft ook voordelen: het kan andere achtergrondgeluiden (zoals een autodeur die dichtslaat of een brommer die voorbij raast) juist verdringen. Ideaal dus als je in een rumoerige buurt woont.

7. Rustig ruiken

Uit onderzoek is gebleken dat de geur van lavendel de hartslag, huidtemperatuur en bloeddruk omlaag brengt, waardoor je meer ontspant en zelfs slaperig wordt. Brandt een lavendelkaars voor je naar bed gaat of koop wasmiddel met lavendelgeur.

8. Maak je bed op

Ja echt, door overdag je bed op te maken, slaap je ’s nachts beter. Uit onderzoek van de Britse Sleep Foundation blijkt dat mensen die iedere dag hun bed opmaken (en daardoor een minder rommelige kamer hadden, zie punt 1), lekkerder sliepen dan wanneer ze dit niet deden.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock