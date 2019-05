Kat in 't bakkie: dit zijn de rustigste kattenrassen

Als je graag een kat als huisdier wil, is het wel handig om te weten welk ras het beste bij jouw karakter en woonsituatie past. Ben je rustig van aard en woon je klein? Dan passen deze rustige kattenrassen waarschijnlijk het beste bij jou.

Maak je natuurlijk geen zorgen als jouw rustige kat niet in dit lijstje staat. Want binnen elke ras zijn uitzonderingen mogelijk en iedere kat is uniek.

Perzische kat

Dit kattenras ziet er niet alleen ontzettend lief en aaibaar uit. Perzen zijn ook nog eens heel sociaal en knuffelig aangelegd. Ze vinden het dan ook heerlijk om uren bij je op schoot te liggen.

Exotische korthaar

Ook deze kat is niet vies van knuffelen. Het beestje is een ideale schootkat, is heerlijk rustig van aard en dól op aandacht. Ze staan erom bekend niet erg actief te zijn, maar dat is in jouw geval waarschijnlijk alleen maar fijn.

Abessijn

De Abessijn ziet er krachtig en sterk uit door de rode vacht. Maar dit kattenras is erg vriendelijk en vindt het heerlijk om met mensen om te gaan. Deze katten vinden het heel fijn om met hun baasje om te gaan en zijn niet mensenschuw.

Burmees

Dit wordt het meest vriendelijke kattenras ter wereld genoemd. En dat is niet zomaar. De Burmees houdt erg van aandacht en staat erom bekend urenlang bij zijn baasje op schoot te kunnen slapen. Heel beweeglijk zijn ze niet, maar dat maakt ze juist zo lekker rustig.

Ragdoll

De Ragdoll is ook een kat die zeker in deze lijst thuishoort. Het beestje is geliefd om zijn rustige en ontspannen aard. Ze zijn heel knuffelig en daarmee perfecte gezelschapskatten, die ideaal zijn voor mensen die van rust én knuffelen houden.

