Ruzie met je leidinggevende? Zó los je dat op

De laatste met wie je op het werk ruzie wil hebben, is natuurlijk je leidinggevende of baas. Toch kan het weleens voorkomen dat jullie onenigheid krijgen, wat kan uitlopen op een ruzie.

Een ruzie op de werkvloer is niet bevorderlijk voor de werksfeer en kan behoorlijk veel stress opleveren. Snel bijleggen, dus!

Communiceer

Wanneer je onenigheid hebt met je baas, ga confrontatie dan niet uit de weg omdat hij of zij een hogere functie heeft. Zorg dat je duidelijk en netjes communiceert, want veel ruzies ontstaan door miscommunicatie. Misschien begrijpen jullie elkaar wel helemaal verkeerd. Sta zelf ook open voor opmerkingen en kritiek, kijk naar je eigen aandeel in de ruzie en probeer samen tot een oplossing te komen. Rustig communiceren kan al een hoop doen. Gaat het er verhit aan toe? Koel dan even af en vraag op een later moment een gesprek aan.

Collega’s

Praat over de ruzie met je collega’s. En dan niet om te roddelen of mensen aan jouw kant te krijgen, maar voor hulp en advies te krijgen. Jouw collega’s zien jouw baas immers ook elke dag en kunnen jou misschien helpen om de ruzie uit de weg te gaan. Hebben heel veel collega’s problemen met degene met wie je ruzie hebt? Dan zouden jullie naar een vakbond kunnen gaan of andere maatregelen treffen.

Tussenpersoon

Komen jullie er echt niet uit? Schakel dan een onafhankelijke tussenpersoon in. Dit kan een professional zijn, maar ook een collega die beide kanten van het verhaal begrijpt. Kun je écht niet meer met je leidinggevende door een deur? Laat dan iemand anders voor jou praten, om escalatie te voorkomen. Wanneer jullie ruzie echt ver gaat en jij vindt dat je in je recht staat, zou je ook een advocaat in kunnen schakelen. Maar het beste is natuurlijk om het niet zo ver te laten komen!

Bron: Femme. Beeld: iStock