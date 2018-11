Super handig: plastic folie, want hierdoor blijven restjes eten stukken langer vers. Maar grote kans dat jij (net als de rest van Nederland) altijd ruzie hebt met het plastic, want dat blijft natuurlijk overal aan plakken. Gelukkig hebben we dé oplossing.

Plastic folie is zo goed in z’n werk, dat het soms heel lastig is om een stukje folie rondom een schaal of bakje te krijgen. Ten eerste krijg je het plastic laagje bijna niet van de rol en ten tweede is het hartstikke moeilijk om dat laagje plastic ook nog eens netjes en heel rondom het bakje te krijgen. Frustraties!

Minder plakkerig

De oplossing is heel simpel. Bewaar het plastic folie niet in een la in de keuken, maar plaats het in de vriezer. Dit klinkt misschien een beetje gek, maar het helpt echt. Het materiaal wordt door de kou tijdelijk wat minder plakkerig. Dit komt ten eerste doordat de koelere lucht de vervelende statische elektriciteit vermindert. Ten tweede verandert de moleculaire samenstelling van de plastic folie. Normaal gesproken plakt het plastic tegen elkaar door de moleculen, maar een lagere temperatuur kan dit proces remmen.

Handig!

Door de plastic folie dus in de vriezer te bewaren, kleeft het plastic niet meer zo en is de folie veel makkelijker te gebruiken. Ondanks dat het niet meer zo erg kleeft, werkt het wel nog goed genoeg om een gerecht ermee te bedekken. Als het weer wat opwarmt, wordt het vanzelf namelijk weer kleverig.

