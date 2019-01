Saaie badkamer? Déze nieuwe interieurtrend past in elk budget

Vroeger koos iedereen voor een witte badkamer, maar inmiddels heeft wit, wit, wit plaats gemaakt voor misschien een klein beetje grijs en wat gekleurde accessoires. Dat kan wat gekker. Uitgekeken op jouw witte badkamer? Je hebt maar één ding nodig voor een complete make-over.

Prints zijn een van de interieurtrends van 2019. Zeg je prints, dan zeg je behang. En zo’n behangetje zie je allang niet meer alleen in de woonkamer of slaapkamer. Nee, in 2019 behangen we ook een muurtje in de wc of badkamer. Kies één muurtje waar je helemaal los op mag gaan en houd de rest rustig. Zo heb je met een kleine investering al een compleet nieuwe badkamer. En dat ziet er toch heel vrolijk uit:

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.