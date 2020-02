Wordt dit de saaiste 'Heel Holland bakt'-finale tot nu toe?

Als we steeds Twitterend Nederland mogen geloven, heeft het zevende seizoen van Heel Holland bakt tot nu toe geen echte smaakmakers. Toch zitten elke week steevast 3 miljoen mensen voor de buis. Of het die kijkers nu echt zoveel uitmaakt of Jeanette, Anouk of Esther wint, betwijfelt mediadeskundige Rob Goossens.

Volgens Goossens is dit het saaiste seizoen ooit van Heel Holland bakt. Dat komt volgens hem door de duidelijke nasleep van het zogenaamde ‘Maroeska-effect’. Daarmee refereert hij naar vorig seizoen, toen kunstenares tevens kookboekschrijfster Maroeska Metz meedeed aan Heel Holland bakt. Die deelname is je vast en zeker niet ontgaan – ook niet als je niet naar het programma keek – want al vanaf de eerste uitzending werd het programma overladen door kritiek door haar aanwezigheid.

Naar sfeertje

“Ze was vreselijk betweterig, wat natuurlijk niet lekker viel. Daarbij was ze op tamelijk professioneel niveau bezig met bakken, terwijl het een programma is voor hobbyisten. Maroeska deed mee om te winnen, zodat ze daar een financieel slaatje uit kon slaan. De intenties van de andere kandidaten waren heel anders, waardoor er een heel naar sfeertje ontstond”, legt Goossens uit bij RTL.

Geen Maroeska-momenten

En om dit ‘effect’ te voorkomen zouden de makers nu expres alleen maar vrolijke, blije en veilige types in de tent hebben gezet. Overkill van het HHB-gehalte dus. “Het is over de hele linie optimistisch en positief. Er zitten Maroeska-momenten in, wat veel ergernis scheelt. Maar er is ook geen spanning, geen gekissebis, geen controverse.”

Dat kan ik ook wel

Fans van het eerste uur laten op het twitterplatform iedere week weten het een erg saai seizoen te vinden. Toch kijken er elke week weer miljoenen mensen. Daar heeft de mediadeskundige ook een uitleg voor: “We kunnen in Nederland met z’n allen ontzettend zeiken, maar je loopt niet achter een pessimist aan. Dat zag je bij Maroeska. Niemand wilde zich met haar identificeren, wat zich uiteindelijk wreekt.” Wat wél goed werkt: doordat je het proces naar zo’n prachttaart van A tot Z meekrijgt, krijg je steeds meer het gevoel dat je zélf ook wel zoiets moois zou kunnen maken. Of eh, op z’n minst een pak stroopwafels kunnen pakken en voor de buis op te zitten eten om het HHB-gevoel te krijgen.

Geen voorkeur

Goossens verwacht dan ook niks bijzonders van de finale. En of nu de 43-jarige HBO-docent Anouk, stewardess Esther of de 38-jarige schapenhoedster Jeanette het seizoen wint, zou volgens hem de kijker waarschijnlijk niks uitmaken. “Het is voor de spanning jammer dat de afgrond zo ver weg is, maar ik heb niet het idee dat de kijker daarmee zit. Vorige week zondag keken er dik 3 miljoen mensen naar en dat zal deze zondag niet anders zijn. Heel Holland Bakt is een kijkcijferhit – en dat blijft het nog wel even.”

Bron: RTL. Beeld: MAX