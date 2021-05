Saliegroen is dé interieurtrend van het moment (en dit is waarom)

Al een tijdje nemen groentinten onze interieurs over. Maar vanaf nu voegt een nieuwe groentint zich bij de trendkleuren van het moment: saliegroen. Wij geven je alvast een dosis interieurinspiratie voor deze zachte kleur én vertellen je de reden van zijn populariteit.

Groentinten zijn niet voor niets populair de laatste tijd. Het schijnt dat deze kleur namelijk een heel positieve invloed heeft op je gemoedstoestand. Zeker in een tijd waarin de wereld onrustig is en veel zekerheden wegvallen, kunnen we wel wat positiviteit en rust gebruiken. En nu we veel binnen zitten, kan ons interieur ons daar een handje bij helpen.

En dan met name door de kleur groen te gebruiken. Groen is namelijk een kleur die een rustgevende invloed op ons heeft. En dat komt door de associatie met natuur. Het schijnt zelfs dat enkel door te kijken naar een afbeelding met veel groen, ons stressniveau afneemt.

Saliegroen

Niet gek dus dat we in deze roerige tijden graag een beetje van deze kleur terugzien in ons interieur. Saliegroen is daarbij ook nog eens een heel zachte groentint die een beetje naar grijs neigt. Dit maakt de groentint nog rustgevender.

Combineren

Saliegroen kun je op allerlei manieren implementeren in je interieur. Zo kun je de muren of zelfs het plafond in deze kleur verven, maar ook kiezen voor subtiele accessoires in deze trendkleur.

Daarbij kun je deze tint goed combineren. Zo staat saliegroen prachtig bij wittinten, bruin en hout, maar kleurt hij ook goed bij opvallendere kleuren zoals jeansblauw of oudroze. Ook is saliegroen een kleur die planten en bloemen in huis nog beter laat uitkomen.

Inspiratie

De mogelijkheden met saliegroen zijn oneindig. En om je alvast wat feeling met deze kleur te geven, zochten we een beetje interieurinspiratie met dit grijsgroene tintje voor je uit.

Wil jij ook wat meer groen in huis? Dan mogen een paar planten niet ontbreken. Dít zijn de drie populairste planten voor in huis.

