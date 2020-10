Zeldzaam: op Sardinië is een puppy met groene vacht geboren

De Italiaanse boer Cristian Mallocci keek een beetje gek op toen hij te pasgeboren puppy’s van zijn hond bekeek. Eén van de puppy’s had een hele speciale, groene vacht.

“We geloofden onze ogen niet”, vertelt Mallocci. De kleine groene pup, die gelijk ‘Pistachio’ werd genoemd, heeft nog vijf broertjes en zusjes. Zij hebben allemaal wel gewoon een witte vacht, net als hun moeder.

Advertentie

Pigment

De pup heeft de groene kleur waarschijnlijk gekregen doordat-ie in de baarmoeder in contact is gekomen met groen pigment. Dit pigment wordt biliverdine genoemd en is hetzelfde pigment dat een groene kleur veroorzaakt bij kneuzingen. Het pigment vermengt zich tijdens de bevalling met het vruchtwater. Het gekke is dat de kleurstof alleen door zwakste pup wordt opgenomen. Vandaar dat alleen Pistachio een groene vacht heeft. Gelukkig eet hij goed, waardoor hij nu zo snel groeit als zijn broertjes en zusjes.