Dit is 'Scamp the Tramp': officieel uitgeroepen tot lelijkste hond ter wereld

Tijdens de jaarlijkse verkiezing voor lelijkste hond ter wereld ging ene Scamp the Tramp met de hoofdprijs aan de haal. Maar de andere 18 ‘pageants’ waren ook zeker niet mis.

De jury lette tijdens de verkiezing ‘Worlds ugliest dog’ in Californië onder meer op uitpuilende ogen, kromme tanden, O-benen en bochels. De meeste kandidaten zijn voormalige zwerfhonden. De organisatoren willen met de wedstrijd achtergelaten dieren een eerlijke kans geven. Het is een verkiezing die draait om “de imperfecties die alle honden bijzonder en uniek maken”. En zo is het maar net!

Advertentie

Champ

De straathond, waarvan de rassencombinatie onbekend is, werd in 2014 door zijn baasje gevonden. “Ik denk dat het publiek zijn goede ziel heeft gezien”, zegt baasje Yvonne Morones na afloop. Yvonne en niet Scamp the Tramp, maar Scamp the Champ hebben samen maar liefst 1500 dollar en een trofee gewonnen. Nu jij weer.

Concurrentie

Maar de concurrentie was ook niet mis (of eh… toch wel). ‘Wild Thang’ de pekinees eindigde als nummer 2. Hij kan door een kaakverlamming namelijk zijn uithangende tong bijna niet meer bewegen. ‘Tostito’ de chihuahua, nummer 3, kampt met misvormde oortjes. Helaas was de winnaar van vorig jaar, Zsa Zsa, er dit jaar niet bij. De kwijlende viervoeter is ondertussen overleden in zijn slaap.

Scamp the Tramp/Champ

Nummer 2: Wild Thang

Nummer 3: Tostito

Nog een andere deelnemer omdat deze gewoon niet overgeslagen kan worden: Rascal Deux. Niet zijn eerste deelname.

Uitpuilende ogen, kromme tanden, of een uitstekende tong: hoe lelijk ze ook zijn, verwaand zijn als het om eten gaat zijn ze als de beste. Zo eet je kieskeurige hond of kat zijn brokken wél op:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP