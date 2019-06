Over geluk gesproken: schaakstuk van paar euro blijkt bijna miljoen waard

In Tussen kunst & kitsch zien we regelmatig bijzondere vondsten voorbijkomen, maar dat is niets vergeleken bij het ‘koopje’ dat een antiquair in Schotland deed. De man kocht in 1964 een schaakstuk voor omgerekend een paar euro, gewoon ‘omdat-ie het mooi vond’ en daar plukt zijn familie nu de vruchten van.

Het schaakstuk is namelijk geïdentificeerd als een van de grootste kunstschatten uit de tijd van de Vikingen en zou tussen de 600.000 euro en een miljoen waard zijn.

Scheepsramp

Het bijna 9 centimeter grote schaakstuk is onderdeel van de zogenoemde Lewis Schaakspelen die in de 12e eeuw in Noorwegen of IJsland werden gemaakt. In 1831 werden op het eiland Lewis in Schotland 79 van die schaakstukken in de vorm van krijgers ontdekt. Hoe de Noorse stukken daar belandden, is onbekend. Waarschijnlijk waren ze onderdeel van een lading die in de Middeleeuwen overboord sloeg tijdens een scheepsramp.

Zoektocht naar ontbrekende stukken

De Schotse vondst bestond uit onderdelen van 4 schaakspelen, maar 5 stukken ontbraken. De kunstschatten worden al jaren bewaard in het British Museum in Londen en het National Museum of Scotland in Edinburgh. Toch zijn experts altijd blijven zoeken naar de ontbrekende stukken.

Taxatie

Bij veilinghuis Sotheby’s werd onlangs een van de ontbrekende stukken ontdekt. Een man liet nietsvermoedend een schaakstuk taxeren, dat een schildknaap bleek te zijn uit het Lewis-spel. Volgens Sotheby’s kocht de opa van de huidige eigenaar het schaakstuk in Edinburgh ‘omdat hij het gewoon mooi vond’.

‘Interessant beeldje’

Het nors kijkende poppetje verdween echter al snel in de kast, maar werd af en toe nog tevoorschijn gehaald om te bekijken. “Mijn moeder vond het een interessant beeldje”, aldus de eigenaar, die anoniem wil blijven. “Ze meende dat het speciaal en misschien magisch was.” Veilinghuis Sotheby’s, dat de zeker 900 jaar oude ‘loper’ aanbiedt, hoopt het bijzondere stuk volgende maand te veilen.

