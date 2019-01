De sneeuw komt onze kant op: dinsdag valt er maar liefst 5 centimeter

De winter is in ons land en dat is goed nieuws voor de schaats- en sneeuwliefhebbers onder ons.

Want het blijft de komende nachten behoorlijk vriezen. De hele volgende week kunnen we matige vorst verwachten, wat uitkomt op een temperatuur tussen de -5 en -10 graden. Dat is de koudste periode die we tot nu toe hebben gehad deze winter.

Advertentie

Sneeuwpop

Het fijne is dat het overdag lekker zonnig blijft: een ultiem wintersportgevoel, dus. Dinsdag is de kans op sneeuw het grootst en als het koel blijft, dan blijft die sneeuw waarschijnlijk ook liggen. Er kan tot wel 5 centimeter vallen en er wordt nu al gewaarschuwd voor veel verkeershinder. Volgens nieuwe voorspellingen krijgt de Randstad al in de vroege ochtend te maken met sneeuwval. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt, waardoor we een witte deken kunnen verwachten.

Maar wie vooral dol is op schaatsen, heeft geluk, want door de kou van dit weekend ligt het eerste dunne laagje ijs er zondagochtend al. Als het ijs al 3 centimeter dik is kan er op skeelerbanen al geschaatst worden.

Volgens de laatste voorspellingen is het ijs zo eind volgende week 6 tot 8 centimeter dik. Het enige wat wilde schaatsplannen in het water kan laten vallen is de sneeuwval. Als er een dikke laag sneeuw op het ijs valt, dan wordt schaatsen juist weer een stuk lastiger. Hoe dan ook: winters weer staat voor de deur en het wordt óf sneeuwpoppen maken óf het bevroren water op.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock