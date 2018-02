Op deze plekken kun je nu schaatsen op natuurijs

Dat het echt heel koud is, voelen we allemaal. Morgen wordt zelfs code geel afgegeven vanwege de temperaturen onder het vriespunt. Eén voordeel heeft die kou wel en dat is dat we kunnen schaatsen op natuurijs.

Maar hoe weet je waar (en of) het veilig is om het ijs op te gaan? NU.nl heeft een handig overzicht gemaakt.

Veilig het ijs op

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) laat wel weten dat het ’s nachts én overdag koud genoeg moet zijn om veilig te kunnen schaatsen. Deze week is het ’s nachts erg koud, maar overdag wordt het al iets warmer. Daarom is het heel belangrijk om er eerst zeker van te zijn dat het veilig is voor je het ijs op gaat.

Bekijk hier per provincie waar je het ijs op kunt om te schaatsen.

Amsterdamse grachten

Heel misschien kun je deze week schaatsen op de Amsterdamse grachten. De sluizen zijn al gesloten zodat het water goed kan bevriezen. Of het echt gaat lukken, blijft nog even afwachten.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock