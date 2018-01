Schaatsliefhebbers opgelet: we kunnen weer schaatsen op natuurijs

Haal de schaatsen maar alvast uit het vet, want er wordt in Nederland alweer geschaatst op natuurijs. Ja, écht natuurijs.

De Friese Herman van der Geest durfde het vanochtend als eerste aan om het ijs van de Ryptsjerksterpolder op te gaan. Het ijs was nog dun en kraakte flink, maar toch besloot de man met 2 vrienden een uurtje later het ijs op te gaan. “We hebben twee uur geschaatst, met een lekker zonnetje erbij. Je voelt het ijs golven onder de schaatsen, het zakt een beetje in. Af en toe is dat even schrikken.”, zegt hij daarover tegen Telegraaf.

Schaatstocht

De fanatieke schaatsers zijn voor de zekerheid langs de kant blijven schaatsen. Heel gevaarlijk is het volgens de man niet omdat het water slechts een halve meter diep is. Een jaar geleden maakte hij zijn laatste tocht op natuurijs, maar daar moet het echt nog wel even flink voor vriezen. Vannacht gaat het in het noorden van het land in ieder geval nog vriezen, maar of we de -4 graden halen, 8 tot 10 uur lang (nodig voor zo’n tocht), is misschien nog iets te hoog gegrepen.



Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.