Eindelijk winter en sneeuw? Kans op schaatspret in januari neemt toe

Erg winters is het tot nu toe nog niet geweest in ons land. Maar in januari kan daar verandering in komen.

Want dan lijkt het steeds kouder te worden. En een beetje schaatspret op natuurijs is dan ook niet uitgesloten.

Januari is normaal gesproken de koudste maand van het jaar met een gemiddelde maandtemperatuur van 3,1 graden. En dat lijkt ook dit jaar ongeveer het gemiddelde te worden – misschien net 1 graad warmer. ’s Nachts vriest het en overdag is het niet warmer dan 5 graden. In januari dit jaar zal de temperatuur ’s nachts zeker een aantal keer flink onder de nul zakken. Als dat een paar nachten na elkaar gebeurt, dan kunnen we de schaatsen uit het vet halen. De kans op heldere borstnachten neemt in ieder geval toe.

Helaas komt er met de zuidwestenwind die we gaan voelen, ook regen en bewolking onze kant op. Er zijn simpelweg hele natte dagen waarop het maar blijft plenzen – en droge dagen waarop de zon schijnt. Gemiddeld over het land wordt ongeveer een normale hoeveelheid neerslag van 73 mm verwacht.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock