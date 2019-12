Oplettende kijker ontdekt heel schattig detail aan hondenpootjes

Ooit de onderkant van de poten van een hond goed bekeken? Maar dan ook écht goed? Dan is je misschien ooit opgevallen dat de onderkant van hun pootjes wel heel veel gelijkenissen toont met een ander dier…

… namelijk: een koala!

Die grappige constatering deelt een twitteraar. “Hondenpootjes lijken op kleine koala’s”, schrijft hij. En inderdaad: als je zo kijkt, zie je het meteen. Sommigen mensen doen er nog een schepje bovenop en zien een koala in een bontjasje.

Nog schattiger

Ondertussen hebben meer dan 50.000 mensen de tweet geliket en duizenden mensen enthousiast gereageerd. Aah: dat maakt je viervoeter nóg schattiger dan-ie al was.

Dog paws look like tiny Koalas 🐨 pic.twitter.com/6SYkTQWvaq

Brilliant!, and I had to check out my dug. Cosy sleepy koala pic.twitter.com/g2ClKKFcv3

— Cherryz (@cherryzland) 8 december 2019