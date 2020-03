Pinguïn-koppel beleeft gouden tijden tijdens corona-uitbraak

Terwijl we in Nederland aan huis gekluisterd zitten, bleven twee pinguïns de tijd van hun leven in het Shedd Aquarium in Chicago. Edward en Annie mochten er zonder restricties op avontuur.

Edward en Annie vormen een pinguïnstel middenin het paarseizoen. Dat is iedere lente het geval en dit jaar – temidden van de corona-uitbraak – niet anders. Dit jaar is voor de twee geliefden nog specialer nu ze er in het aquarium met z’n tweeën op uit kunnen.