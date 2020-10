Als je weleens een landschildpad hebt gezien in de dierentuin, dan weet je dat deze enorme beesten zich ontzettend traag voort bewegen. Des te bijzonderder is het verhaal van deze Amerikaanse schildpad.

De sporenschildpad is een van de grootste landschildpadden ter wereld. In de staat Alabama is de Amerikaanse Ty Harris eigenaar van een 60-jarige sporenschildpad die maar liefst 90 kilo weegt. Dit dier ontsnapte uit zijn omheining en werd 50 kilometer verderop teruggevonden. Hoe dan?!

Volgens zijn eigenaar is de schildpad nog nooit eerder ontsnapt, maar nu lukte het hem toch om weg te komen. Waarschijnlijk brak de ketting van zijn omheining, omdat het beest er lang tegenaan geduwd heeft. Baasje Ty Harris was direct bezorgd toen hij erachter kwam, met name vanwege de kou. De schildpad heeft in de winter namelijk warmtelampen nodig om lekker warm te blijven. Sporenschildpadden komen oorspronkelijk uit de Afrikaanse Sahara en kunnen niet goed tegen kou.

Oproep

In zijn omgeving kon Ty Harris het beest niet vinden. Daarom besloot hij een oproep te doen op Facebook. Tot zijn grote verbazing kwam er een reactie van een man die maar liefst 50 kilometer verderop woonde. Had de schildpad in zo’n korte tijd 50 kilometer afgelegd? Harris kon het zich niet voorstellen.

Wie het vindt, mag het houden

De vork bleek ook iets anders in de steel te zitten. De man die op Facebook reageerde, had de schildpad vlakbij het huis van Harris gespot, opgetild en in zijn truck gelegd en meegenomen naar huis. Het leek hem namelijk wel leuk om een schildpad in de vijver in zijn tuin te hebben. Hij had er alleen even geen rekening mee gehouden dat het beest een landschildpad is.

Voor in de boeken

Het beest vond de vijver dan ook niks en hield het snel voor gezien. Hij verliet de vijver en ontsnapte ook uit deze tuin. Toen Harris dit hoorde, sprong hij in zijn auto en startte hij een zoektocht met behulp van buurtbewoners. Dat bleek nog niet makkelijk. Pas na 48 uur vonden ze het beest en bleek hij gelukkig helemaal ongedeerd. De schildpad is nu weer veilig thuis en Harris is van plan een kinderboek te schrijven over dit spannende avontuur.

