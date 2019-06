Waarom je schoenen in huis aanhouden kan helpen astma te voorkomen

Bij veel gezinnen (helemaal met jonge kinderen) is het gebruikelijk om vlak na binnenkomst je schoenen netjes uit te doen. Toch blijkt nu dat het zo z’n voordelen heeft om lekker met je schoenen aan door het huis te banjeren.

Je zou denken dat het aanhouden van je schoenen juist geen enkel voordeel met zich meebrengt. Denk: een vieze vloer, nare geurtjes… Toch komen Finse onderzoekers tot de conclusie dat je buitenschoenen binnen aanhouden heel goed is voor de gezondheid van jonge kinderen.

Minder kans op astma

Het kan namelijk de gevolgen van astma bij kinderen tegengaan. Voor dit onderzoek onderzochten ze een reeks bacteriën in 1400 huizen in Finland en Duitsland. Wat blijkt? Voor kinderen die opgroeien in stadshuizen waar een bepaalde hoeveelheid microben aanwezig is die je vooral op boerderijen vindt, verkleint de kans op astma.

Aanhouden dus

De onderzoekers zijn van mening dat er een duidelijk verband is tussen dergelijke bacteriën en een immuniteit voor astma en allergieën. Een goede manier om een acceptabele hoeveelheid van die microben in je huis toe te laten, is door het gezin en alle gasten gewoon de schoenen aan te laten houden. Klinkt wellicht een beetje gek, maar is het proberen waard, toch?

Bron: Countryliving. Beeld: iStock