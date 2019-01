Sneeuwpret: scholieren gaan sneeuwbalgevecht aan met politieagenten

Na vreselijke verhalen uit het nieuws over uit de hand gelopen sneeuwbalgevechten, zijn we wel toe aan wat vrolijker nieuws. Dat komt uit Steenwijk.

De middelbare school RSG Tromp Meesters zit pal naast het politiebureau. Leerlingen zagen dus een prima gelegenheid om hun buren uit te dagen tot een sneeuwbalgevecht. Dat lieten de agenten zich natuurlijk geen twee keer zeggen. Je zou denken dat die getrainde agenten de scholieren met gemak aan konden, maar niets bleek minder waar. Ze werden (letterlijk) ondergesneeuwd door twintig leerlingen die fanatiek ballen gooiden.

ME

Gelukkig waren de agenten sportief en gaven ze hun verlies grif toe. Op Facebook waarschuwen ze dat ze volgende keer zwaarder geschut inzetten. “De politie wint niet altijd… Volgende keer de ME (de speciale eenheid, red.) maar oproepen, we waren in de minderheid.”

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook/politie Steenwijk.