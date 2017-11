Of het nu schoon is of niet: er leven honderden soorten beestjes in je huis

Het klinkt wat griezelig en dat is het eigenlijk ook écht: er leven dus honderden verschillende soorten beestjes in je huis.

En het maakt niet eens uit of je nog wat vuile vaat hebt staan of dat je alles elke dag schoonmaakt. In een gemiddelde woning huizen meer dan honderd soorten spinnen, luizen, muggen en kevers.

Overal

Ook maakt het geen verschil of je huisdieren hebt of niet. Die kleine kriebelbeestjes zijn er hoe dan ook. Opvallend verschil is wel dat in huizen waar een kat is, minder insecten worden aangetroffen dan de huizen waarin een hond leeft. Dat komt doordat katten wat vaker dan honden jagen op kleine beestjes. Zeker de huizen op de begane grond zijn de klos: die hebben nu eenmaal veel deuren en ramen en dus kruipt er gemakkelijk van alles naar binnen.

Plekken

Maar qua kamers is er weinig verschil. Je zult denken dat er meer mieren bijvoorbeeld door de keuken wandelen, maar onderzoekers vonden er net zoveel in slaapkamers. Alleen in kelders vind je wat minder van al die beestjes door het weinige daglicht.

Bron: nu.nl. Beeld: iStock