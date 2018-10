Onderzoek: 'Een schoon huis vergroot de kans op kinderen met overgewicht'

Vergroot een schoon huis de kans op kinderen met overgewicht? Het klinkt misschien raar, maar uit onderzoek blijkt het wel degelijk iets met elkaar te maken te hebben.

De link tussen schoonmaakmiddelen en overgewicht is ontdekt door Canadese wetenschappers. Het onderzoek werd gepubliceerd in het vakblad Canadian Medical Association Journal.

BMI

Door je huis schoon te maken met producten waar chemicaliën in zitten, kunnen de bacteriën in de darmen van baby’s veranderen, constateerden de onderzoekers. Hierdoor worden ze meer vatbaar voor overgewicht en obesitas. Voor dit onderzoek zijn 757 zuigelingen van drie tot vier maanden oud onder de loep genomen. De onderzoekers hebben een jaar lang gekeken naar hun body mass index (BMI). Daarnaast werd er onderzoek gedaan naar desinfecteermiddelen, waspoeder, afwasmiddelen en de milieuvriendelijke versies van deze producten. Voor extra informatie gebruikten ze de demografische gegevens en BMI-scores van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Desinfectiemiddelen

Ook interviewden ze de ouders over wat voor schoonmaakmiddelen zij in het huis gebruikten en hoe vaak. “We ontdekten dat kleine kinderen, die opgroeien in huishoudens waar minstens een keer per week schoongemaakt werd met desinfecteren middelen, twee keer meer van de darmbacterie lachnospiraceae in zich hebben dan andere kinderen van dezelfde tijd”, legt Anita Kozyrskyj, onderzoeker en hoogleraar kindergeneeskunde aan de universiteit van Alberta, uit. Opvallend was dat de BMI van deze kinderen in hun derde levensjaar een stuk hoger was dan die van kinderen die niet waren blootgesteld aan desinfectiemiddelen.

Milieuvriendelijk

De desinfecteermiddelen die in allesreinigers te vinden zijn, kwamen het slechtste uit de test. Bij de milieuvriendelijke versies was er helemaal geen link te vinden. Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen zorgen dus voor een gezondere omgeving voor jonge kinderen. Toch geven de onderzoekers wel toe dat ze meer onderzoek moeten doen om dit zeker te weten. Ze willen graag weten welke mechanismen nog meer ten grondslag liggen aan het ontstaan van obesitas.

Eetgewoonten

De makers van schoonmaakmiddelen zijn allesbehalve blij met deze onderzoeksresultaten. Volgens hen draagt het juiste gebruik van schoonmaakmiddelen en desinfecteerde middelen in het huishouden bij aan gezonde huizen. “Desinfecterende middelen helpen de kans op griep te voorkomen”, zegt Richard Sedlak, bestuurder van de Amerikaanse branchevereniging van producten. Daarnaast zou het onderzoek niet deugen, aangezien er niet is gekeken naar de eetgewoonten van kinderen.

Bron: AD. Beeld: iStock