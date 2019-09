Door deze schoonmaakfout maak je je huis alleen maar viezer

Als jij in de weer gaat met schoonmaakmiddel, sponsjes en een bezem, doe je dat natuurlijk om je huis weer blinkend schoon te maken. Toch is er iets waarmee jij je huis eigenlijk alleen maar viezer dan schoner maakt. Deze veelgemaakte schoonmaakfout is de boosdoener.

De kans is groot dat ook jij deze fout geregeld maakt. Maar niet getreurd, want jij bent vast niet de enige. En Libelle legt je haarfijn uit hoe je het beter kunt doen.

Schoonmaakfout

Over welke schoonmaakfout we het hebben? Het is simpel. Als je een meubel schoon wil maken, spray je het schoonmaakmiddel misschien wel direct op betreffende meubelstuk. Dat lijkt logisch, omdat je daarna met een vochtige doek het goedje gaat uitwrijven. Maar toch is dit geen handige werkwijze.

Stofmagneet

Zonder dat je het door hebt, maak je zo van je meubelstuk een stofmagneet! Want wanneer je het schoonmaakmiddel niet verdunt met water, blijft er zelf ná het poetsen nog een klein laagje achter. En dit trekt stof aan. Je kunt dus beter een sopje maken en dáármee het meubelstuk schoonmaken. Dan verspil je geen tijd en energie, en ziet je huis er weer blinkend schoon uit.

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: iStock