Déze schoonmaakfouten maken je huis juist alleen maar viezer

Eindelijk de moed verzameld om het hele huis een flinke schoonmaakbeurt te geven? Let dan even op of je déze fouten niet maakt, want dan kun je eigenlijk weer opnieuw beginnen.

Van de was tot de keuken: er zijn een paar dingen die we allemaal (oké, misschien niet allemaal, maar wel veel mensen) doen die ervoor zorgen dat we het juist alleen maar erger maken.

Stofzuiger

Zo blijkt het helemaal niet hygiënisch te zijn als je de stofzuiger zelf nooit schoonmaakt. De zak vervangen we nog weleens, maar ook het filter van een stofzuiger moet regelmatig schoongemaakt worden. Wanneer je dat niet doet werkt hij niet alleen minder goed, maar blaast het apparaat het vuil ook weer terug het huis in. En dat ben je nou net aan het weghalen.

Knoflookpers

Stop jij de knoflookpers ook gewoon in de vaatwasser? Lijkt inderdaad prima te werken, maar omdat de gaatjes van zo’n pers heel klein zijn, kan het zijn dat er wat restjes achterblijven die je niet ziet. Wanneer je de volgende keer dan een vers teentje perst, kan er wat van de vorige keer meekomen. Dat is niet zo, eh fris. Was de pers dus even goed af met de hand en boen extra goed in de kleine gaatjes.

Toiletborstel

Dan de toiletborstel. Zo’n borstel is al niet zo’n fris object in huis, maar wanneer je deze meteen na gebruik terug in de houder zet, verspreiden de bacteriën zich in de houder. Bij het volgende gebruik is de borstel dus lang niet zo fris meer en wordt je toilet eigenlijk helemaal niet meer schoon. Hoe je dat kunt voorkomen? Laat de borstel drogen voor je deze weer terug in de houder zet.

Schoonmaakmiddel

Spray jij tijdens het schoonmaken weleens schoonmaakmiddel direct op meubels, het aanrecht of glas? Je raadt het al: dat kun je beter niet doen. Daardoor kunnen de oppervlakken namelijk plakkerig blijven waardoor vuil weer sneller blijft hangen. Je kunt dus beter het schoonmaakmiddel op een doekje spuiten en daarmee schoonmaken.

Bron: Tasteofhome.com. Beeld: iStock.