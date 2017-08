Door deze 2 schoonmaakfouten is elk toilet een bron van bacteriën

Door deze 2 veelgemaakte fouten is een toilet vaak écht vies en dus een bron van bacteriën. Maar gelukkig kun je er makkelijk iets aan doen.

Schoonmaakexpert Stephanie vertelt bij GoodHousekeeping op welke 2 dingen je absoluut moet letten.

Fout 1: De deksel niet dichtdoen bij het doortrekken

Uit Engels onderzoek blijkt dat 68% van de mensen doortrekt zonder de deksel dicht te doen. Stephanie legt uit dat het doortrekken met veel kracht gebeurt. Het vieze besmette water uit de pot vliegt in minideeltjes de ruimte rond. De bacteriën die in de wc zitten als je net bent geweest, kunnen daarbij tot zo’n 4 à 5 meter de lucht ingeslingerd worden. Als het toilet in de badkamer staat vliegen die bacteriën uit het toilet dus óók op je tandenborstel en handdoeken. Gadverdamme.

Stephanie adviseert: “Het slimste is dus om te allen tijde de deksel op de wc te doen als je doortrekt.” Uiteraard!

Fout 2: De wc-borstel niet goed laten drogen

Na een grote boodschap de wc borstelen en nat terugzetten is helemaal uit den boze. De bacteriën gaan zich dan heel hard vermenigvuldigen en de volgende keer dat je die borstel gebruikt poets je er dus eigenlijk nog meer viezigheid in.

Stephanie vertelt: “Bacteriën gedijen goed in vochtige omgevingen, dus een natte borstel wegstoppen is vragen om moeilijkheden. Het risico minimaliseren? Na elk gebruik met bleek schoonmaken, dan over het toilet hangen om op te drogen. Daarna kan ‘ie pas weer terug in de houder.”

Schrijvers van het boek The Cleaning Bible gaan zelfs nog een stapje verder: volgens hen moet je helemaal geen wc-borstel in huis hebben. Boenen met je rubber handschoenen zou volgens hen de enige remedie zijn.

Drastisch wel.

Nu ook nog zorgen dat het extra lekker ruikt, zonder zo’n lelijke bus luchtverfrisser? Dat zie je in de video hierboven!

Bron: GoodHousekeeping. Beeld: Getty