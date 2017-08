Schoonmaaksters hebben dubbel zoveel kans op déze ernstige ziekte

Schoonmaaksters hebben door hun werkzaamheden meer kans om heel ziek te worden.

Vooral longziekten komen in deze beroepsgroep vaak voor. Zo overlijden zij meer dan 2 keer zo vaak aan aandoeningen als chronische bronchitis en longemfyseem dan bijvoorbeeld bedienden.

Gevaar

Dit komt waarschijnlijk doordat zij vaak in aanraking komen met chemische middelen om te poetsen en ook veel stof inademen tijdens hun werk. “Deze mensen worden zo vaak over het hoofd gezien, terwijl ze overal aanwezig zijn. Hun gezondheid staat op het spel en ondertussen hebben we niets door”, zegt Laura Van den Borre, die wetenschappelijk onderzoek naar dit gegeven doet.

Chemisch

Er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Het kan dat mondkapjes ook vaker nodig zijn als mensen dagelijks uren achter elkaar worden blootgesteld aan dit soort chemische middelen, stellen experts. Steeds meer schoonmaakbedrijven geven aan hun werknemers handleidingen mee over hoe ze schoonmiddelen het beste kunnen gebruiken om zo de gevaarlijke gevolgen te voorkomen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock