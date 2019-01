Met déze schoonmaaktip wordt je douchedeur blinkend schoon

Opgedroogde druppels, strepen of zelfs een hele waas: mooi, zo’n glazen douchedeur, maar makkelijk schoon te houden is-ie niet. Gelukkig weten wij hier nu een heel handig trucje voor, dankzij een Britse vrouw.

En de producten zou je zomaar al in huis kunnen hebben.

Alles geprobeerd

In een besloten Facebookgroep, waarin mensen hun beste schoonmaaktips delen, postte een Britse vrouw haar ultieme tip. Ze geeft aan álles geprobeerd te hebben, maar niets werkte. ‘’Tientallen schoonmaakmiddelen, antischimmelproducten, noem maar op’’, vertelt de vrouw in haar Facebookpost. Toch heeft ze uiteindelijk de manier gevonden.

Blinkend schoon

Het enige wat je voor een perfect schone deur in huis moet hebben, is glansspoelmiddel, afwasmiddel en een sponsje. De foto’s die de vrouw bij haar post plaatst liegen er niet om. Over haar deur zat eerst een witte waas, maar op de nafoto is geen waas, druppel of streep te vinden!

Bron: Margriet. Beeld: iStock