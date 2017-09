Superschoonmaaktip: dit goedkope middeltje laat je afzuigkap en oven weer blinken

Roestvrij staal is een erg mooi element in de keuken. Een nadeel is dat het snel vies wordt en dat het ook nog eens lastig is om schoon te maken. Maar met deze goedkope en snelle schoonmaaktip glanst jouw kookplaat weer in no time!

Wat heb je nodig voor dit wondermiddeltje:

driekwart kopje baking soda (ook wel zuiveringszout)

een kwart kopje vloeibare zeep

theelepeltje glycerine (te koop bij de drogist)

Hoe je het maakt:

Meng de baking soda met de vloeibare zeep. Voeg daar nog de glycerine aan toe en blijf roeren tot het een smeuïg mengsel is.

Gebruik

Neem een doekje en doe daar een klein beetje van het mengsel op. Poets dan het roestvrij staal goed schoon. Pas wel op met aluminium en gelakte oppervlakken of oppervlakken die snel krassen!

Klaar met poetsen? Dan kan je het wondermiddeltje gewoon afgesloten bewaren.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Margriet. Beeld: iStock