Herken je het gevoel dat je net het hele huis hebt gepoetst en de volgende dag denkt: ik kan eigenlijk weer opnieuw beginnen met schoonmaken? Frustrerend!

Gelukkig hoef je een heleboel dingen maar één keer per jaar schoon te maken. En aangezien je de grote voorjaarsschoonmaak ook maar één keer in het jaar doet, is het heel slim om al deze klusjes dan gelijk mee te pakken. Kun je mooi 364 dagen besteden aan leukere dingen.

1. De buitenkant van de ramen

In principe is dit karweitje natuurlijk hetzelfde als wanneer je het aan de binnenkant doet, alleen moet je voor de buitenkant soms wat hoger. Gebruik een borstel om het kozijn ook schoon te krijgen en gebruik een niet-pluizende doek om de ramen mooi droog te maken. En mocht je er helemaal geen zin in hebben… dan is daar altijd nog de glazenwasser.