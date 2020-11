Raar maar waar: deze 5 dingen kun je schoonmaken met aardappels

Heb je nog een paar oude aardappelen in huis liggen? Gooi ze niet weg, maar leg ze in je schoonmaakkastje. Deze vijf verrassende spullen in huis kun je schoonmaken met aardappels.

Als je een glas laat vallen, liggen er vaak kleine scherven op de grond die je met het blote oog bijna niet kunt zien. De splinters opgeven met veger-en-blik zorgt er vaak voor dat de glassplinters in je handen komen en dat wil je natuurlijk niet. Gebruik liever een aardappel om het glas op te ruimen. Snijd een rauwe aardappel door middel en druk een van de helft op de grond waar het glas is gevallen. Zo pak je veilig alle glasscherven op. Zorg wel dat je voor de zekerheid veiligheidshandschoenen draagt.

Brilglazen

Het zetmeel in een aardappel zorgt ervoor dat je brilglazen minder snel beslaan. Handig, want door het dragen van een mondkapje beslaan brilglazen nog sneller dan normaal. Je hoeft alleen met een rauwe aardappels over de binnenkant van je brilglazen te wrijven.

Roest

Heb je roestige messen en scharen in je keukenla liggen? Snijd een aardappel door de midden, doe er een beetje afwasmiddel of zuiveringszout overheen en wrijf over het roest heen tot het helemaal weg is. Spoel het daarna af met water en maak het goed droog. Zo makkelijk kan roest verwijderen zijn.

Kleine vlekken

Je kunt met een aardappel geen grote vlek uit het tapijt boenen, maar wel een kleine vetvlek op bijvoorbeeld een kledingstuk. Dep een paar keer met een halve, rauwe aardappel over het vlekje dat je wilt verwijderen en het verdwijnt als snel voor de zon.

Zilver

Je kunt niet alleen schoonmaken met aardappels, maar ook met het water waarin je ze hebt gekookt. In dat water zit veel zetmeel, waarmee je vlekken makkelijk van je zilverwaar kunt krijgen. Laat het zilver minstens een uur dobberen in het aardappelwater en droog het vervolgens af. Hierdoor blinkt je zilveren bestek als nooit tevoren.

Dít kan je in huis allemaal schoonmaken met ammonia:

Bron: tipsenweetjes. Beeld: iStock