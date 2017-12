Dit schort wil je hebben tijdens het maken van het kerstdiner

Alles wat wij voor kerst willen, is dit schort dat Mary Berry droeg tijdens the Great British Bake Off. Ideaal voor tijdens de feestdagen.

Tijdens de speciale kerstuitzending van het Britse bakprogramma droeg jurylid Mary Berry een rood schort met de tekst The Boss erop. Dat is precies wat we nodig hebben voor de kerstdagen.

Kerstcadeau

Dus we hebben meteen even een paar leuke schorten geselecteerd. Die doen het altijd goed als kerstcadeau.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock