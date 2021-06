Seizoen 2 van ‘Lupin’ staat vanaf vandaag op Netflix: dít moet je weten

Fans van de spannende avonturen de charmante dief Assane Diop kunnen weer naar hartenlust bingen: seizoen 2 van Lupin staat op Netflix!

Veronica Superguide vertelt ons alles wat we moeten weten.

De grote Netflix-klapper van deze week is de terugkeer van de misdaadserie Lupin! In deze Franse serie volgen we de charmante dief Assane Diop (Omar Sy, bekend van Intouchables).

Cliffhanger

Hij zoekt wraak op de welgestelde familie Pellegrini. Deze lijkt verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn vader. De vijf nieuwe afleveringen pakken de draad op na die enorme cliffhanger van het eerste seizoen.

Eerste seizoen

Het eerste seizoen van Lupin begon een vrolijk. Assane Diop (Sy) plaatste een paar zéér slimme kraken, geïnspireerd door de boeken over meesterinbreker Arsène Lupin. De sfeer werd grimmig toen Diop de rijke familie Pellegrini op de korrel nam: nu ze zijn zoon in handen hebben gaan de handschoenen uit.

Vechten voor familie

In een interview met The Wrap vertelt hoofdrolspeler Omar Sy: “Assane vond het leuk om met mensen te spelen, omdat hij zelf achter de knoppen zat. Nu is zijn familie in gevaar en heeft hij geen grip meer op de situatie. In de nieuwe afleveringen moet Assane vechten voor zijn familie. Veel meer kan ik niet zeggen, want als ik over Lupin praat, dan kan ik niet meer stoppen!”

Derde seizoen

Dat er een tweede seizoen is gemaakt, is geen verrassing. Lupin was een megagroot succes. Toch blijft Omar Sy vaag als hem de vraag gesteld wordt of er nog een derde seizoen komt: “We weten het nog niet zeker. Natuurlijk zijn er na de tweede helft zaken afgesloten, maar het opent ook weer nieuwe deuren. We zullen zien!”

Nieuwe verhaallijnen

Zo vaag hoeft hij helemaal niet te doen, want George Kay (medebedenker van de serie) heeft al gezegd dat hij bezig is met verhaallijnen voor een nieuw seizoen. Goed nieuws dus, maar eerst maar eens even seizoen 2 bekijken. Veel kijkplezier!

Bron: Veronica Superguide. Beeld: Still Netflix.