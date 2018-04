Laten we wel wezen: niemand kijkt er naar uit om de afwas te doen. Of je nou een vaatwasser hebt of noeste arbeid verricht met de hand; etensresten afspoelen en wegpulken, of de vaatwasser strategisch inruimen, dat is gewoon geen favoriet klusje.

Logisch dus dat je chagrijnig wordt wanneer jij voor de zoveelste keer degene bent die de tomatensaus uit de pan spoelt en de aangekoekte etensresten van de borden schrobt. En ook logisch dat je man het daarbij moet ontgelden. Want hoezo doet híj dat niet? En al die daaruit voort vloeiende irritaties maken het er niet bepaald gezelliger op tussen de lakens…

Keuvelen in de keuken

Kortom: wanneer je seksleven wel een oppepper kan gebruiken, doe je er goed aan om voortaan de afwas samen te doen. Vele handen maken licht werk en bovendien zul je zien dat het opeens ook heel gezellig is, zo samen een beetje keuvelen in de keuken. Als je samen dát vieze klusje hebt geklaard, dan eh… Nou ja, je snapt wel waar we naartoe willen…

Bron: AD.nl. Beeld: iStock