Goed nieuws voor zonaanbidders: september brengt nazomerweer

Goed nieuws voor alle zonaanbidders; de zonnehoed mag sneller dan gedacht weer uit de kast gehaald worden. Na de extreme hitte van augustus lijkt ook september op de warme toer te gaan. Zo heet als begin augustus wordt het niet, maar periodes met zeer warm nazomerweer zijn wel te verwachten.

Toch is het niet de hele maand mooi weer. Er zullen ook koelere periodes zijn met stevige buien.

Naz0merweer

Na augustus is de ergste hitte van de zomer meestal voorbij. De dagen worden korter en koeler, maar toch kan het soms flink warm zijn. Dit jaar is dat waarschijnlijk niet anders. De maandverwachting voor deze september laat periodes met koeler weer zien, maar ook dagen dat het flink kan nazomeren. Daarbij kan het 25 graden worden en is zelfs een tropische dag met 30 graden mogelijk. Hoe warm het precies wordt en hoe lang die nazomerperiodes duren is nu nog erg onzeker.

Vaak droog

Wel lijkt het erop dat september dit jaar niet zal uitblinken als herfstmaand. Sterker nog, het blijft vaak droog waarbij buien ons land ontwijken. Wanneer het wel tot buien komt, kan het meteen flink plenzen. Doordat het zeewater warmer is dan normaal kunnen de buien namelijk feller uitpakken. Dat is voornamelijk het geval in de kustprovincies en regio’s rond het IJsselmeer.

Warmere september

Naar verwachting is de gemiddelde temperatuur met 15,5 graden één graad warmer dan normaal. Hierbij gaat het om de temperatuur van de dag en nacht samen. Kijken we naar de middagtemperatuur, dan komt die aan het begin van de maand normaalgesproken tussen 19 en 21 graden uit. Eind van de maand is dat gemiddeld 17-19 graden. Naar verwachting zal er ook een stuk minder regen gaan vallen. Kortom; met dit nazomerweer in het verschiet is er genoeg tijd om terrasjes te pakken nog, dus!

Bron: Weeronline. Beeld: iStock