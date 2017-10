Yes! Deze serie uit de jaren '80 komt weer terug

In de jaren ’80 keek iedereen naar Dynasty. Elke zaterdagmiddag was het weer smullen om te zien hoe Alexis (Joan Collins) Krystel (Linda Evans) het leven zuur maakte. Vanaf 12 oktober zendt Netflix een reboot uit.

De makers van Gossip Girl blazen de beroemde serie uit de jaren ’80 nieuw leven in. Dat belooft dus wat.

Sex en macht

De serie gaat over twee rijke families: de Carringtons en de Colbys. Fallon Carrington is de dochter van Blake en zij krijgt het aan de stok met nieuwe stiefmoeder Cristal, die in dit geval donkerharig is. Verder draait het als vanouds om sex en macht.

Joan Collins

Extra leuk: de oorspronkelijke Dynasty-producers werken mee aan deze nieuwe serie. Maar of de legendarische Joan Collins weer in haar befaamde rol zal stappen, blijft nog even de vraag.

Bekijk de trailer van de nieuwe Dynasty reeks.

