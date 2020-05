Déze serie wordt het meest bekeken tijdens de lockdown

Hoewel de maatregelen voor de coronacrisis íets versoepeld worden, is het nog steeds de bedoeling om zoveel mogelijk thuis te blijven. En wat doen we als we zoveel thuis moeten blijven? De één gaat aan de gang met bananenbrood, de ander zoekt nieuwe hobby’s of gaat puzzelen. Weer een ander stilt de verveling op een andere manier, namelijk met het kijken van series.

Niet gek ook dat juist dít de meest bekeken serie is van de afgelopen maanden.

Jaren 90

Deze serie was vooral in de jaren 90 ontzettend populair en de kans is groot dat je ‘m toen gewoon op tv bekeek. Gaat er al een belletje rinkelen? Juist, we hebben het natuurlijk over de hitserie Friends.