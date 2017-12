Prachtig resultaat: Serious Request haalt ruim 5 miljoen euro op

Het zit er weer op, de dj’s van 3FM hebben het Glazen Huis in Apeldoorn verlaten. Met hun inzamelingsactie Serious Request hebben Angelique, Sander en Domien 5.026.144 euro opgehaald voor het Rode Kruis.

“Jullie hebben dit gedaan”, riep dj Domien Verschuuren na afloop tegen het overvolle Marktplein in Apeldoorn. “Daar mag je even heel hard voor jezelf voor applaudisseren!” Dit jaar zamelden de dj’s geld in om families met elkaar te herenigen die elkaar zijn kwijtgeraakt door een ramp of conflict.

Vorig jaar haalde de dj’s 8,7 miljoen euro op. En een heel groot deel van dat geld werd toen opgehaald dankzij de nagellak-actie van de doodzieke Tijn.

Bron: 3FM. Beeld: ANP