Yes! 'Sex and the city' komt terug, maar niet met het complete viertal....

Goed nieuws! Carrie Bradshaw en haar vriendinnen komen terug. De populaire tv-serie Sex and the city krijgt eindelijk weer een vervolg. Maar wel met één tegenvaller: Samantha is dit keer niet van de partij.

Sex and the city

De serie volgt opnieuw het liefdesleven van de vrouwen in het bruisende New York. De opnames beginnen in de late lente in New York. Het zullen in totaal tien afleveringen van een halfuur worden. Dat bevestigde HBO Max maandag aan de Amerikaanse media. Ook delen Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) en Cynthia Nixon (Miranda), inmiddels allemaal vijftigers, een trailer op Instagram, waarin Carrie enkel de welbekende woorden “And just like that…” zegt. En laat dat nu precies de titel van de serie zijn.

Seksleven

Sex and the city kwam in 1998 voor het eerst op televisie. De serie was gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell. De serie werd vooral zo populair omdat de vrouwen openlijk over hun seksleven, dates en relaties praatten. Bovendien speelde mode een belangrijke rol in de serie. Sex and the city viel meerdere keren in de prijzen. Zo won de serie verschillende Emmy Awards en Golden Globes.

SATC 2021

In totaal zijn er zes seizoenen gemaakt, waarna er nog twee films volgden. Waarom de inmiddels 64-jarige Kim Cattrall (Samantha Jones) niet meedoet in de nieuwe reeks is niet bekendgemaakt, maar enkele jaren geleden verklapte de actrice al dat zij en de andere actrices nooit echt vriendinnen waren geweest. Ze wilde toen ook niet meewerken aan een derde film. Naar eigen zeggen wilde ze het hoofdstuk afsluiten.

