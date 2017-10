Sfeermakers: opvallende hanglampen voor boven de eettafel

Niets zo gezellig als lekker lang tafelen onder het genot van een maaltijd uit eigen keuken. De juiste lamp zorgt niet alleen voor een sfeervol verlichte eettafel, het kan ook meteen de blikvanger van de ruimte zijn. Zeker als je voor een van deze opvallende exemplaren gaat.

Stoer staaltje werk

Stamppot of zelfgemaakte erwtensoep smaakt nog lekkerder in een landelijke keuken. Die maak je gemakkelijk wat stoerder met een lamp met industrieël karakter boven de tafel. Deze houten balk met verschillende zwarte fittingen bijvoorbeeld, of dit exemplaar met stalen behuizing en helder glas.

Modern design

Haal een echte blikvanger in huis met een moderne design lamp. Een exemplaar van glas geeft direct een moderne uitstraling, helemaal in een bijzondere vorm. Liever een wat warme uitstraling? Ga dan voor koper, de trendkleur die in elk interieur past.

Kies voor kleur

Voeg vrolijkheid toe aan je eethoek met meerdere lampen in een opvallend kleurtje. Warm groen bijvoorbeeld: afhankelijk van de grootte van de tafel hang je er twee of zelfs drie naast elkaar. Of deze glazen – met de mond geblazen – lampen, verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Hangt ze naast elkaar op verschillende hoogtes voor een speels effect.

Kroonluchter nieuwe stijl

Is een klassieke kroonluchter iets te veel van het goede? Kies dan voor een wat stoerdere of juist moderne variant. Mag de lamp dé grote blikvanger van je keuken worden? Dat lukt zeker met deze unieke kroonluchter gemaakt van maar liefst 48 melkflessen. Complimenten én verbaasde blikken gegarandeerd!

