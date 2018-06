Shampoo kopen? Let dan op deze 4 schadelijke ingrediënten

Als het gaat om het kiezen van een shampoo, kan de eindeloze stroom aan opties een beetje overweldigend zijn. Want, waar moet je nu eigenlijk op letten?

Volgens dr. Trevor Cates, natuurgeneeskundig arts, zou je het beste kunnen letten op de volgende vier ingrediënten. Deze kunnen namelijk schadelijk zijn. Let goed op, want het zijn lastige namen allemaal.

Parabenen

Hoewel ze vaker worden aangetroffen in huidverzorging, bevatten nog steeds veel haarproducten parabenen. Deze bevorderen de haargroei en voorkomen bacteriën. Klinkt goed, maar toch zitten er ook grote nadelen aan vast. Onderzoek heeft parabenen gekoppeld aan borstkanker, aangezien ze zijn aangetroffen bij sommige borsttumoren. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is, maar volgens Trevor blij het het de moeite om parabenen te vermijden.

“Om parabenen op haarproducten te identificeren, moet je op zoek gaan naar: propylparaben, benzylparaben, methylparabenen of butylparabenen”, zegt Trevor.

Formaldehyde

Shampoos die conserveermiddelen bevatten die formaldehyde afgeven kunnen ernstige schade aanrichten doordat het in je huid terecht komt en je de lucht inademt. “Het is bekend dat formaldehyde DNA-schade en kanker kan veroorzaken”, zegt Trevor. Ook kan deze stof allergische reacties, huidirritaties en astma veroorzaken.

Op de verpakking staat dan: quaternium-15, diazolidinylureum, DMDM-hydantoïne, bronopol of imidazolidinylureum.

Sulfaten

Als er sulfaten in je shampoo zitten, kan je haar er droog van worden. Het is namelijk erg schadelijk voor je haar en kan voor eczeem zorgen. Je zult je wel afvragen waarom fabrikanten dit stofje dan in shampoos doen. Dit komt doordat shampoo dankzij sulfaten gaat schuimen en dat willen de consumenten het liefst.

Gelukkig komt het steeds minder voor dat deze stof gebruikt wordt, aangezien er bezorgdheid bestaat over het feit dat deze chemische stof kankerverwekkend of irriterend kan zijn.

Geur

Een van de meest voorkomende ingrediënten in haarproducten is geur. Als een shampoo lekker ruikt, wordt ‘ie namelijk meer verkocht. Toch kan de geur verantwoordelijk zijn voor allergische reacties of het verergeren van symptomen van astma. “Parfum kan een aantal hormoonverstorende chemicaliën bevatten”, legt Trevor uit.

Daar voegt ze wel aan toe dat de meeste mensen wel tegen de geuren in shampoo kunnen, mits je geen gevoelige hoofdhuid hebt. Maar alsnog is het beter om een geurloze shampoo te kiezen om zo mogelijk reacties te vermijden.

Bron: Independent. Beeld: iStock