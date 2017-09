Shop the look: robuuste keuken met industriële look

Als de keuken van amateurkok Simone na dertig jaar gebruik uit elkaar valt van ellende, komt tv-programma Designdroom als geroepen. Elke week worden mensen verrast die hard toe zijn aan een nieuwe inrichting. Simone mag kiezen: bij welk ontwerp van de overgebleven designers komt haar droomwens – een stoere, robuuste keuken – uit?

Libelle samen met IKEA

Zes ontwerpers gaan de uitdaging aan om de beste interieurdesigner van Nederland te worden. In een spannende afvalrace zetten ze alles op alles om de mooiste en meest praktische interieurs te ontwerpen.

Smoked wood

Simone koos in deze aflevering voor het keukenontwerp van designer Savannah. De industriële look met duurzame elementen is precies waar zij naar op zoek is. Smoked wood en geroest staal in combinatie met de stoere, zwarte keukenaccessoires zoals de keukenmengkraan BOSJÖN: je zou kunnen denken dat het donker en somber maakt. Maar Savannah wijst op de vele ramen in Simone’s keuken, die over de hele breedte lopen: “Met zoveel natuurlijk licht is een zwarte keuken juist prachtig.”

Duurzaam

De KUNGSBACKA keukenfronten zijn gemaakt van hergebruikt hout en bekleed met folie van gerecyclede PET-flessen. Het eikenhouten werkblad is behandeld met milieuvriendelijke olie, die het blad zijn ‘gerookte uiterlijk’ geeft. Simone kan in haar nieuwe keuken bovendien gemakkelijk afval scheiden, want Savannah heeft de twee prullenbakken mooi weggewerkt in de kast onder de gootsteen. Handig!

Meer zitplaatsen

Als accessoires gebruikt Savannah lichte stoffen en onder andere de INGEFÄRA bloempotten met schotel van terracotta. “Een beetje warm aardewerk en zachte kussens en vachten voor wat extra sfeer in de verder stoere keuken.” Met het woonkeukengevoel inclusief de heerlijke zitvensterbank heeft ze Simone’s hart gestolen. Savannah: “Hoe meer zitplaatsen hoe meer vreugd als het aan Simone ligt. De keuken is echt het hart van haar huis.”

BOSJÖN Keukenmengkraan 149,00 Bestel TOPPIG lantaarn 14,95 Bestel LÄTTAD placemat 2,99 Bestel NORRARYD eetkamerstoel 69,95 Bestel VARIERA kistje 9,99 Bestel ANVÄNDBAR tafel 299,00 Bestel INGEFÄRA bloempot 2,99 Bestel

Designdroom

Designdroom neemt een verrassende wending, als Simone aangeeft spijt te hebben van haar keuze. In eerste instantie kiest zij voor het ontwerp van designer Stef, maar na de uitzending realiseert Simone zich dat ze de verkeerde keuze heeft gemaakt. Ze kiest toch voor het ontwerp van Savannah. Benieuwd hoe de strijd afloopt? Op woensdag 4 oktober strijden Savannah en Stef voor de titel van ‘beste interieurdesigner van Nederland’. Kijk om 21:30 uur naar SBS6. Voor iedereen die houdt van wonen, inrichten en slimme woonoplossingen. Presentatie: Jeroen van der Boom.