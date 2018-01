Maak je borst maar nat: er komt ‘Siberische kou’ onze kant op

Het is gedaan met het zachte winterweer. Morgen is het nog lekker zacht met 9 tot 12 graden, maar daar komt al gauw verandering in.

Vanuit Rusland komt er namelijk fikse kou onze kant op. Het wordt dit weekend plotseling nog maar 4 graden en door de ijzige wind voelt het zelfs een stuk kouder aan.

Bibberen

De gevoelstemperatuur ligt daarom een stuk lager: het voelt op sommige plekken vanaf zondag alsof het -8 graden is. In de nacht naar maandag gaat het ook vriezen. Kortom: tijd voor je dikke winterjas en je muts. Zoals het er nu naar uitziet houdt de kou een paar dagen aan.

Uit het vet

Maandag wordt het de koudste dag en ook dan gaat het ’s nachts vriezen. Dat is goed nieuws voor alle liefhebbers van natuurijs: als het een beetje meezit kun je na maandag op ondergelopen weilanden wel schaatsen. Maar vergeet je handschoenen niet vanaf zondag – want daar krijg je anders flink spijt van.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock