Ben jij een dorpsvrouw in hart en nieren? Aan in een dorp wonen, kunnen nadelen zitten. Maar geef toe, je zou eigenlijk niet anders wíllen.

Deze 7 signalen bevestigen dat je een échte dorpsvrouw bent.

1. Je bent gesloten winkels op zondag nog gewend

De winkels en de straten zijn leger dan normaal. Op zondag valt er niet zo veel te beleven. Nadeel is dat als je de melk bent vergeten, je waarschijnlijk ook niet zo’n zin hebt om nog een tijd met de auto te rijden voordat je bij de eerste de beste supermarkt aankomt. Maar dit vind je niet erg, hier valt namelijk allemaal rekening mee te houden.

2. Je kent iedereen (en groet iedereen)

Iedereen in de buurt ken je wel. Dit hoeft niet gelijk een innige vriendschap te zijn, maar de namen van de mensen die bij jou in de straat wonen zijn geen geheim voor je. Ook dat op de hoek een baby is geboren en dat het stel van nummer 41 gaat trouwen is jou bekend. Je begroet iedereen – en vergeet soms dat dat in de grote stad niet echt gedaan wordt.

3. Je voelt je altijd veilig (in je dorp)

Natuurlijk moet je wel je deuren op slot doen, maar echt bang voor een gestolen fiets ben je niet. Ook de kans op een misdrijf is een stuk lager in een dorp. Dé teleurstelling wanneer dat je wel in de grote stad gebeurt.

4. Fietsen, fietsen, fietsen

In het dorp, maar uiteindelijk ook in de stad, beweeg jij je het vaakst en liefst voort op een fiets. Net zo handig, want het is soms nog sneller en makkelijker dan met de auto. Alleen met slecht weer is dit iets minder. Maar hé, het motto ‘we zijn niet van suiker’, is er bij jou met de paplepel ingegoten.

5. Lange reistijden zijn je niet vreemd

Als je ergens heen wilt waar iets te bleven is, dan ga je al snel uit van minimaal 1 uur reistijd. Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? Maak er dan al maar anderhalf uur van. Een concert, beurs of uitje is niet bepaald om de hoek. Je zult jou er nooit over horen klagen.

6. Overprikkeld in de stad

Niet dat je er niet tegen kunt, maar een stad zoals Amsterdam kan best een uitdaging zijn. Trams die overal vandaan lijken te komen, mensen die door een rood stoplicht lopen en de drúkte. Je bent blij als je weer lekker rustig op de bank zit. Onder een dekentje. Met het puzzelboekje van Libelle.

7. Je bent gewend vlakbij de natuur te wonen

Als je in een dorp woont, betekent het natuurlijk niet dat je ergens in the middle of nowhere in een boerderij of in een hutje op de hei woont. Maar dikke kans dat de natuur niet ver weg is. Heerlijk om een wandeling te maken of om met je hond uit te razen in het bos. En die natuur kun je soms weleens missen in de grote stad.

