Dít zijn de signalen dat je hond in de puberteit zit

Weleens van de hondenpuberteit gehoord? Als je een pup in huis hebt gehaald is de kans groot dat je met deze fase te maken krijgt. Twijfel je of je hond in de puberteit zit? Dit is hoe je het kunt herkennen.

1. Leeftijd

Net als bij mensen vindt de puberteit plaats in de jonge jaren van een hond. Het begint meestal als hij rond de 6 à 7 maanden oud is. Het duurt totdat hij ongeveer 1,5 à 2 jaar oud is.

