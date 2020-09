Deze simpele koelkasttruc zorgt voor minder voedselverspilling

Wist je dat we gemiddeld 47 kilo eetbaar voedsel per persoon per jaar weggooien? Inderdaad, dat kan minder.

Eten moeten weggooien is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. Als je het beter inschat, hoef je veel minder geld uit te geven aan eten en bespaar je jezelf schuldgevoel.

Denise Bustard, natuurkundige én voedselblogger, bedacht hiervoor de ‘gebruik mij eerst’-bak. “Het plaatsen van de bak in de koelkast oorspronkelijk een simpel idee om georganiseerd te zijn en om prioriteit te geven aan welke groenten en fruit we eerst moeten eten”, legt ze uit aan Well + Good. “Maar nu gaan nog steeds al onze half-opgemaakte producten, zoals komkommers, sla, erwten en broccoli, of alles wat rijper begint te worden, zoals bessen en tomaten, direct in de bak.”

In plaats de koelkast door te spitten naar eten, is die bak de eerste halte – en hij staat in het zicht, dus je zult hem niet missen. “Als we op zoek zijn naar een snack, of naar groenten voor een roerbakgerecht of een salade, kijken we gewoon direct in de bak”, vertelt ze. “Het is zo simpel, maar het heeft een groot verschil gemaakt in het verminderen van onze voedselverspilling.”

Ze tipt om een transparante bak te gebruiken zodat je in één oogopslag kunt zien wat erin zit. “Ik raad ook een grotere bak aan zodat er sla of een komkommer in past. Ik gebruikte eerst een smalle bak en vond die te klein en altijd overvol.”

Er bestaat ook een app om voedselverspilling tegen te gaan, genaamd Too Good To Go. Hiermee kun je eten ‘redden’ dat anders weggegooid zou worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat? Libelle’s Nina ging de challenge aan en probeerde de app een week lang uit:

Bron: Well + Good. Beeld: iStock