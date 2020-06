Met deze simpele tip ziet je tuin er veel beter verzorgd en rustiger uit

Lekker veel bloemen en planten en groen in de tuin: dat is natuurlijk prachtig, maar hoe zorg je dat het niet een te wild geheel wordt in jouw tuin?

Het geheim van een mooie tuin: niet helemaal los gaan met planten. Dat zegt de Britse tuinontwerper Mark Gregory tegen Prima. Veel verschillende planten zorgen juist voor veel onrust in de tuin en dat gaat ten koste van het geheel.

Natuur nabootsen

Dat betekent niet dat je maar 1 bloempotje in de tuin ‘mag’ zetten. Het geheim: boots de natuur na door veel dezelfde soort planten te gebruiken. Dat is heel simpel, maar het resultaat is heel overzichtelijk en verzorgd.