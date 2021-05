In tijden van corona is Netflix razend populair. Heb jij alle series en films allang uitgespeeld? Geen paniek, want met dit trucje krijg je een heel nieuw aanbod en kun je weer lekker verder bingewatchen.

Wanneer je de taalinstellingen in Netflix gewoon op ‘Nederlands’ hebt staan, loop je namelijk 78 series en 6 films mis. Zonde!

Nieuwe series en films

Het simpele trucje is dus gewoon je taalinstellingen veranderen naar Engels. Je krijgt dan ineens een heleboel nieuwe series en films te zien. Dit heeft ermee te maken dat voor deze titels (nog) geen Nederlandse ondertiteling beschikbaar is. Je moet dus wel een beetje Engels kunnen, wil je van dit trucje gebruikmaken. Je hoeft ook niet continu te switchen als je ook van Nederlandstalige films of series houdt. Deze blijven ook op via de Engelse taalinstellingen gewoon beschikbaar.

Extra tip