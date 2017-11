Waarom je een dief van je eigen portemonnee bent als je morgen niet online shopt

Morgen (11 november) barst Nederlands allernieuwste feestdag los: ‘Singles Day’! Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dan niet online gaat shoppen.

Bol.com geeft namelijk fikse korting op dé feestdag voor jezelf – precies volgens de traditie van Chinese winkels op deze dag.

Libelle’s Bastiaan van Schaik geeft in bovenstaande video de gouden tips voor als je online in de sale gaat shoppen.

Make-up en dvd’s

Of je nu single bent of niet: op Singles Day sta jíj in de spotlight. En daarom geeft bol.com korting op onder meer make-up, parfum, sieraden, elektronicagadgets, boeken en dvd’s. Kortom: alles waarmee jij jezelf kunt pamperen. Kun je het toch niet laten om aan een ander te denken? Dan sla je natuurlijk alvast een superleuk Sinterklaas- of kerstcadeautje in voor flink wat minder.

11-11

Dat het uitgerekend morgen Singles Day is, is geen toeval. Het is de enige datum van het jaar waar 4 keer 1 in voorkomt. En 1 staat natuurlijk voor single. Alleen. Eenzaam. Welnee, feest! Korting! Bol.com is overigens niet de enige kortingsknaller: andere webshops pakken ook uit op Singles Day. Voor zonsondergang kom je waarschijnlijk dus de deur niet uit. 😉

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock