Voor de sushi-liefhebber tot de Netflix-verslaafde: 10 Sinterklaas-surprises ter inspiratie

Het is weer bijna 5 december en dat bekent: Sinterklaas! Vier jij het en heb je nog geen inspiratie voor een surprise? Soms is het gewoon ontzettend lastig om iets te verzinnen. Geen paniek!

Wij zetten tien ideeën voor Sinterklaas-surprises voor je op een rijtje.

Opzoek naar een originele surprise? Dan moet je echt even naar dit schatje kijken. De perfecte surprise voor iemand die dol is op honden! Hoe je hem maakt, zie je hier:

Is jouw (klein)zoon ook niet weg te slaan achter zijn playstation en ziet hij inmiddels meer zijn playstation dan jou? Wellicht dat deze surprise in combinatie met een leuk gedicht een goede wake-up-call is! Zo doe je dat:

3. De beautyfreak

Natuurlijk hartstikke leuk als jij een surprise moet maken voor iemand die gek is op make-up en alles wat met beauty te maken heeft. En zeg nou zelf: wie wil deze salontafel nou niet? Dit is hoe je hem maakt:

4. De Netflix-verslaafde

Kan hij of zij alleen maar praten over series en films, geeft hij of zij de voorkeur eerder aan een avondje Netflixen en is hij of zij elke week in de bioscoop te vinden? Dan is deze surprise perfect.

5. De sushi-liefhebber

Moet jij een surprise maken voor een echte sushi-liefhebber? Knutsel dan dit bord met de Japanse lekkernijen. Je kunt het bord natuurlijk zo groot maken als je zelf wilt. Dat wordt smullen….

6. De fotograaf

Is hij of zij ook zo dol op Instagram, Het perfecte plaatje en/of fotograferen? Dan is deze surprise perfect!

7. De sporter

Is hij of zij druk bezig met de laatste kilo’s verliezen, zo vlak voor de feestdagen? Dan mag een sportsurprise zeker niet ontbreken! Hier een leuk voorbeeld:

8. De koffieliefhebber

Deze dagen zonder koffie (of thee) doorkomen, wordt tegenwoordig steeds lastiger. Dit koffieautomaat zorgt ervoor dat je niets tekortkomt!

9. De Sinterklaas-gek

Er staat een paard in de gang. Nee, écht, met deze surprise:

10. De grappenmaker/bierliefhebber

Niet heel veel tijd en zin om een surprise te maken, maar wel in voor een grapje? Dan mag deze surprise zeker niet in het rijtje ontbreken! Je kunt de blikjes bier uiteraard ook vervangen door blikjes met andere drankjes.

Tijdnood? Deze suprises zet je binnen tien minuten in elkaar:

Bron: Pinterest. Beeld: iStock.